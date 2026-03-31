Пеклецова высказалась о победе в разделке в финале Кубка России

Лыжница Алина Пеклецова в эфире «Матч ТВ» призналась, что нервничала по ходу гонки с раздельным стартом в финале ФосАгро Кубка России в Кировске.

Во вторник Пеклецова стала победительницей «разделки» на 10 км классическим стилем. Второе место заняла Елизавета Маслакова, третье — Екатерина Никитина. Пеклецова шла второй на первой отсечке в 1,5 км, уступая 7,1 секунды Дарье Непряевой.

— Гонка получилась тяжелой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дергаться сразу с первого подъема. Начала немного нервничать, когда проигрывала 7–9 секунд, но понимала, что придерживаюсь изначальной тактики. После первого круга поняла, что отставание от Непряевой сократилось, и я успокоилась, — сказала Пеклецова «Матч ТВ».

Мужская гонка на 15 км пройдет во вторник и начнется в 13:00.

