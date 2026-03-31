Объявлена победительница в разделке на 10 км в финале КР

Лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова одержала победу в гонке на 10 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026. Она преодолела дистанцию в Кировске за 29.06,0 секунды.

Второе место досталось Елизавете Маслаковой, которая уступила лидеру 22,4 секунды. Тройку сильнейших замкнула Екатерина Никитина с отставанием в 38,8. Участница Кубка мира Дарья Непряева заняла четвёртую позицию.

Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2025/2026, Кировск. Гонка на 10 км классическим стилем, женщины:

1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 29.06,0.

2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +22,4.

3. Екатерина Никитина (Москва) +38,8.

4. Дарья Непряева (Татарстан) +47,4.

5. Ольга Царёва (Коми) +48,3.

6. Лидия Горбунова (Татарстан) +49,8.