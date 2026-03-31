Стал известен победитель в разделке на 15 км в финале КР по лыжным гонкам

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал первым в гонке на 15 км классическим стилем в рамках финала Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Он преодолел дистанцию за 38.49,8 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (7,9 секунды отставания), а тройку сильнейших замкнул Алексей Червоткин (+42,7).

Лыжные гонки. Финал Кубка России – 2026, Кировск. Гонка на 15 км классическим стилем, мужчины:

1. Александр Большунов (Татарстан) — 38.49,8.

2. Сергей Ардашев (Татарстан) +7,9.

3. Алексей Червоткин (Тюменская область) +42,7.

4. Савелий Коростелёв (Татарстан) +1.19,0.

5. Илья Семиков (Коми) +1.19,5.

6. Дмитрий Жуль (Красноярский край) +1.29,5.