Коростелев остался недоволен состоянием трассы в финале Кубка России

Многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев в эфире «Матч ТВ» сказал, что остался недоволен состоянием трассы в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в финале ФосАгро Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Коростелев финишировал на четвертом месте. Первым стал Александр Большунов, вторым — Сергей Ардашев, тройку лучших замкнул Алексей Червоткин.

- Сегодня достаточно сложная погода. С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет… Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием. У нас сезон заканчивается, наслаждаемся и на заслуженный отпуск, — сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».

В среду в Кировске состоятся мужская и женская гонки преследования.

