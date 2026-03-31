Коростелев остался недоволен состоянием трассы в финале Кубка России

Коростелев остался недоволен состоянием трассы во время гонки с раздельным стартом в финале Кубка России
Многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев в эфире «Матч ТВ» сказал, что остался недоволен состоянием трассы в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем в финале ФосАгро Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Коростелев финишировал на четвертом месте. Первым стал Александр Большунов, вторым — Сергей Ардашев, тройку лучших замкнул Алексей Червоткин.
- Сегодня достаточно сложная погода. С таким качеством лыжни солят один подъем, а другой — нет… Мне кажется, что сегодня у всех были проблемы с держанием. У нас сезон заканчивается, наслаждаемся и на заслуженный отпуск, — сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».
В среду в Кировске состоятся мужская и женская гонки преследования.
Прямую трансляцию смотрите с 10:55 на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
