Коростелев высказался о разном уровне подготовки лыж в России и Норвегии

«Есть большая пропасть». Коростелёв — о разном уровне подготовки лыж в России и Норвегии

Чемпионат.com

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о подготовке лыж российскими сервисёрами. Он отметил, что за последний сезон отечественные специалисты совершили прогресс, но всё равно отстают от норвежцев. Ранее на Кубке мира было запрещено использование фтора.

© Чемпионат

«Норвежцы, как много кто говорил, нашли варианты [смазки], которые очень хорошо работают в тяжелую погоду, и никто не может с ними конкурировать. Они преуспели в технике нанесения смазки, тестах. Они четыре года там катают лыжи, а мы здесь. Есть большая пропасть. Но наш сервис натаскался за этот сезон. Они проделали колоссальный объём работы, красавчики. Спасибо им большое! В Фалуне лыжи были готовы лучше, чем у норвежцев», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости