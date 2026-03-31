Коростелев высказался о разном уровне подготовки лыж в России и Норвегии

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о подготовке лыж российскими сервисёрами. Он отметил, что за последний сезон отечественные специалисты совершили прогресс, но всё равно отстают от норвежцев. Ранее на Кубке мира было запрещено использование фтора.

«Норвежцы, как много кто говорил, нашли варианты [смазки], которые очень хорошо работают в тяжелую погоду, и никто не может с ними конкурировать. Они преуспели в технике нанесения смазки, тестах. Они четыре года там катают лыжи, а мы здесь. Есть большая пропасть. Но наш сервис натаскался за этот сезон. Они проделали колоссальный объём работы, красавчики. Спасибо им большое! В Фалуне лыжи были готовы лучше, чем у норвежцев», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».