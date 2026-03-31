В ФЛГР назвали лучшего лыжника России

Член президиума Федерации лыжных гонок России(ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал результат Александра Большунова в гонке на 15км с раздельного старта классическим стилем.

«Он вышел на свои позиции, у него огромное желание побеждать. На сегодняшний день он лучший лыжник страны, завтра или послезавтра может быть кто-нибудь другой» - заявил Крянин.

Сегодня Александр Большунов стал победителем гонки на 15км с раздельного старта классическим стилем. Второе место занял Сергей Ардашев, а третье место Алексей Червоткин. Участник Кубка мира прошедшего сезона и Олимпиады 2026 Савелий Коростелёв стал четвёртым. Для Большунова эта победа стала третьей подряд на финале Кубка России. Ранее он победил в гонках на 3,3км и 10км с раздельного старта свободным стилем.

Завтра на финале Кубка России пройдут гонки преследования на 10км классическим стилем. Спортсмены будут стартовать на основании результатов в общем зачёте соревнований. Большунов начнёт гонку первым.

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира 2021 года в скиатлоне. На его счету две победы в общем зачёте Кубка мира. Большунов имеет 28 побед на этапах Кубка мира – лучший результат в современной истории среди российских лыжников.