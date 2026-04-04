Олимпийский чемпион призвал лишить норвежских лыжников привилегий

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Мартин Сундбю раскритиковал ситуацию в лыжных гонках из-за доминирования сборной Норвегии. Его слова приводит VG.

Спортсмен призвал лишить Норвегию практически всех привилегий, иначе в лыжных гонках будет отсутствовать конкуренция, и вид спорта уберут из олимпийской программы.

«Можно винить в этом отсутствие России, но ведь никто не приходит, чтобы занять их место», — заявил он.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске российских лыжников на международные старты. После этого Международная федерация лыжного спорта и сноуборда начала присваивать спортсменам, их тренерам и техническому персоналу нейтральный статус.

При этом на зимней Олимпиаде-2026 выступили всего два российских спортсмена — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Рекордсменом по количеству золотых медалей на Играх стал норвежец Йоханнес Клебо.