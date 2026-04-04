«Искать заговоры внутри команды странно». Терентьев — о критике Большуновым сборной

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев заявил, что его удивили сказанные ранее слова трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова об имеющемся внутри сборной России заговоре против него.

«Очень сильно [удивили слова Большунова]. Искать заговоры внутри нашей команды, мол, кто-то против кого-то что-то делает, странно. У нас все работают на общий результат. Нет такого, что кому-то специально делают хуже лыжи. Нет деления на «соринских» и «бородавковских». Мы одна большая команда. Да, у нас разные группы, но это сделано исключительно для удобства — чтобы было проще тренироваться. Когда в команде больше 15 человек, каждому уделяется меньше внимания, а когда группы компактные, по 10 человек, работа намного эффективнее.

Мы с Денисом Спицовым, с Иваном Якимушкиным, с Лёхой Червоткиным (все три лыжника представляют группу Юрия Бородавко, как и Большунов. – Прим. «Чемпионата») общаемся так же хорошо, как и раньше. Никаких границ. Звоним, поздравляем с праздниками, днём рождения», – цитирует Терентьева «РИА Новости Спорт».