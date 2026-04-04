В сборной России удивились обвинениям Большунова в заговоре
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Терентьев в интервью РИА Новости прокомментировал недавнее заявление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. По словам Терентьева, он был крайне удивлён тем, что его прославленный коллега допустил существование заговора внутри национальной команды.
Ранее Большунов в эфире телеканала «Россия 24» пожаловался, что в начале сезона его лыжи работали не так, как следовало. Спортсмен предположил, что это могло быть связано с заговором — якобы на внутренних турнирах у кого-то «ставки очень большие». Эти слова вызвали недоумение у многих членов сборной.
Терентьев подчеркнул, что в команде нет разделения на группы «соринских» и «бородавковских» и все работают ради общего результата. Разные тренировочные группы существуют исключительно для удобства и повышения эффективности подготовки, а не для создания конкуренции или интриг.
По словам двукратного бронзового призёра, он по-прежнему прекрасно общается с лыжниками из группы Юрия Бородавко — Денисом Спицовым, Иваном Якимушкиным, Алексеем Червоткиным. Спортсмены звонят друг другу, поздравляют с праздниками и днями рождения, и никаких границ между ними нет.
Напомним, что Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, а также четырёхкратным серебряным и двукратным бронзовым призёром Игр. Он побеждал на чемпионате мира в скиатлоне, дважды выигрывал Кубок мира и дважды — престижную многодневку «Тур де Ски».