Пеклецова с преимуществом почти в две минуты выиграла масс-старт в гору в финале КР

20-летняя российская лыжница Алина Пеклецова одержала победу в масс-старте в гору на 10 км свободным стилем в финале Кубка России, который проходит в Кировске (это официально заключительная гонка сезона у женщин). Она показала результат 31.05,6.

Второй стала Екатерина Шибекина, отстав от лидера на 1.56,3. Тройку призёров замкнула Дарья Канева (+2.02,2).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Финал. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль. Женщины: