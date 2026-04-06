Член исполкома СБР: в IBU сидят одни русофобы

Член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин высказался об отстранении спортсменов от международных стартов.

– Виктор Майгуров говорил, что в конце апреля будет заседание по нашему допуску в CAS. Какими видите наши шансы на успех?

– Виктор Викторович еще говорил о том, что Международный союз биатлонистов все время «морозится» от всех этих решений. Думаю, что основные решения произойдут после конгресса, который пройдет в сентябре этого года. Там что-то станет более-менее понятно.

– Как думаете, будут ли допущены наши биатлонисты в следующем сезоне?

– Как говорят специалисты, допуск будет сначала у молодежи. Допустят до детско-юношеских, затем, возможно, до юниорских. Постепенно и до взрослых доберемся.

– Если юниоров начнут допускать, то не возникнет ли проблем с ввозом оружия в Европу?

– Если допускать будут, то нет.

– Просто считается, что это один из камней преткновения по нашему допуску.

– Да какие там камни преткновения? В этом году нам и казахи запретили. Юниорская сборная хотела потренироваться в Казахстане, а те разрешения не дали. Не знаю, друзья они нам или не друзья.

– Почему, как думаете, IBU – это единственная организация из занимающихся зимними индивидуальными видами спорта, которая нас ни в каком статусе не допускает?

– Потому что там сидят одни русофобы. Шведы, норвежцы, американцы недоброжелательно к нам относятся.

– Думаете, если на выборах президента IBU победит кто-то другой, что-то изменится?

– Нет. Думаю, что к этому времени общеполитическая ситуация изменится. Мне кажется, что Международный олимпийский комитет заставит открыть нам дверь, – сказал Редькин.