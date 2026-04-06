Российский биатлонист планирует один сезон выступать в лыжных гонках

Российский биатлонист Андрей Вьюхин на один сезон планирует перейти в лыжные гонки. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин со ссылкой на слова Вьюхина.

«Андрей Вьюхин на год переходит в лыжи. Хоба. Только что созвонился с ним — едет на банкет к лыжникам. Решение, говорит, принято, и все его поддержали. И это круто. Будет интересно посмотреть на него в лыжах на дистанции и с полноценной подготовкой, плюс, может, разгрузит голову, отдохнув годик от стрельбы. При этом в планах — залететь на пару биатлонных стартов. Он безумно рад, а я рад за него», — написал Занин в своём телеграм-канале.

Вьюхин является двукратным чемпионом мира среди юношей.