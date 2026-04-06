Вяльбе объяснила успех Пеклецовой

Лыжница Алина Пеклецова окрепла физически и стало более умно проводить гонки. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Ранее Пеклецова выиграла масс-старт в финале Кубка России в Кировске и стала победительницей общего зачета турнира.

"Она и сама сделала большой рывок вперед по сравнению с прошлым годом, и сейчас, считаю, она физически растет. Видно, что она окрепла. Еще она становится более умной, уже по-другому себя тактически ведет", - сказала Вяльбе.

Также Вяльбе оценила ее спринтерские навыки.

"Понимаете, спринт в лыжных гонках - это вещь генетическая. Если тебе это не дано, то можно хоть каждый день тренироваться и все равно не достичь результата. Но даже если посмотреть на легкую атлетику, то те, кто там бегает марафон, не выходят на старт в спринте. Конечно, над финишем нужно работать, но работа на финиш и спринтерская гонка - это все же разные вещи", - отметила собеседница агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 7 апреля.