Коростелев отказался от секс-марафона

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что ему предлагали суточный секс-марафон в случае попадания на пьедестал Олимпийских игр 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, он даже и не думал соглашаться на это предложение.

«История с порноактрисой? Смех и вброс. Первое, что мне скинули, была новость без видео. А потом увидел видеозаявление, ха‑ха. Это весело. После еще какая‑то девушка прислала текст и предложила марафон на 24 часа. Сказала, что готова перебить ставку», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.