Вяльбе предположила, из-за чего Большунов пропустил Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил Олимпийские игры в Италии не из-за неоптимального физического состояния, а из-за несправедливости. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Большунов получил отказ в предоставлении нейтрального статуса. После финала Кубка России он рассказал журналистам о проблемах с мотивацией в начале сезона.

"Саша - великий спортсмен, я всегда это говорила, но я не люблю слово "мотивация". Мы понимаем, насколько ему было сложно преодолеть эту горечь от того, что он не попал на Олимпийские игры. Он их пропустил не по своим кондициям, а именно из-за несправедливости", - сказала Вяльбе.

Большунову 29 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным победителем общего зачета Кубка мира и многодневной гонки "Тур де Ски". Большунов становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым.

