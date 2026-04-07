Вяльбе оценила выступления Степановой в сезоне

Вяльбе: олимпийская чемпионка Степанова провела достойный сезон
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова провела достойный сезон. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В минувшем сезоне Степанова заняла шестое место в общем зачете Кубка России. Она также выиграла две золотые награды на чемпионате страны.
"Мне кажется, что она провела хороший, достойный сезон. Она талантливая девочка, знает, где хочет выигрывать, - сказала Вяльюе. - У нее все хорошо, и, конечно, она может добавить еще".