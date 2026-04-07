Вяльбе оценила выступления российских лыжников в сезоне

Сезон в российских лыжных гонках получился очень хорошим. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ранее в Кировске прошел заключительный этап Кубка России. По его итогам победу в общем зачете турнира одержали Сергей Ардашев и Алина Пеклецова.

"Мне кажется, что в целом для нас это очень хороший сезон. Мы не сорвали ни одну гонку, по погодным причинам мы ничего никуда не переносили. Классный сезон, мы открыли для себя Южно-Сахалинск, новое место на лыжной карте нашей страны. Финал Кубка России прошел в прекрасных условиях в фантастическую погоду", - сказала Вяльбе.