Вяльбе оценила выступления российских лыжников в сезоне

Вяльбе считает, что российские лыжники провели хороший сезон
Сезон в российских лыжных гонках получился очень хорошим. Такое мнение в интервью ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Ранее в Кировске прошел заключительный этап Кубка России. По его итогам победу в общем зачете турнира одержали Сергей Ардашев и Алина Пеклецова.
"Мне кажется, что в целом для нас это очень хороший сезон. Мы не сорвали ни одну гонку, по погодным причинам мы ничего никуда не переносили. Классный сезон, мы открыли для себя Южно-Сахалинск, новое место на лыжной карте нашей страны. Финал Кубка России прошел в прекрасных условиях в фантастическую погоду", - сказала Вяльбе.
"У девчонок была очень интересная борьба за победу в общем зачете до последней гонки. Если говорить о мужчинах, то хочется отметить, что и Сергей Ардашев, как и Алина, очень сильно прибавил. Видно, насколько он окреп, насколько он стал более профессиональным. Не просто так он выиграл Кубок России во всех зачетах", - добавила собеседница агентства.
