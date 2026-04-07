Глава IBU Далин уверен в необходимости не допускать россиян

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация не собирается возвращать россиян на международные старты, передает РИА Новости.

«Мы, IBU, уверены в своей позиции по недопуску российских спортсменов», — сказал Далин.

19 декабря 2025 года (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

14 марта министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что слушания могут пройти в середине апреля 2026 года.

В феврале Далин уже заявлял о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.