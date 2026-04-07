Коростелев рассказал об общении с Клебо: «Приятный молодой человек. Спросил: первый сыр, да?»

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «Матч ТВ» рассказал об общении с норвежцем Йоханнесом Клебо на этапе Кубка мира в Лахти.

В начале марта Коростелев занял третье место в 10‑километровой гонке с раздельным стартом классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти. Для россиян это первая медаль на этапах Кубках мира с 27 февраля 2022 года. Первое место занял Клебо. 29‑летний норвежец — 11‑кратный олимпийский чемпион.

— Достижение Клебо невозможно будет повторить?

— Все когда‑то повторяется. Кто‑нибудь когда‑то это повторит.

— А как было ваше общение на Олимпиаде?

— Мы с ним поговорили только в Лахти после подиума (на этапе Кубка мира). Перекинулись буквально парой‑тройкой фраз. Приятный молодой человек. Сам начал разговаривать первый.

— Что сказал?

— Говорит: первый сыр, да (за призовые места на этапе Кубка мира спортсменам дарят сыр — прим. «Матч ТВ»). Говорю, что да, наконец‑то. Я пару раз уже понюхал этот сыр, стоя рядом с подиумом, ха‑ха, — сказал Коростелев «Матч ТВ».

22‑летний Коростелев выступил на этапе Кубка мира в Лахти в нейтральном статусе.