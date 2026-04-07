Коростелев — о Губерниеве: «Популяризирует любой вид спорт, к которому прикасается»

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «Матч ТВ» заявил, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев популяризирует любой вид спорта, к которому прикасается.

На Олимпиаде‑2026 Коростелев стал четвертым в скиатлоне и финишировал пятым в марафоне.

— Губерниев, кстати, тебя поддерживал во время Олимпиады. Как относишься к нему?

— Положительно. Ничего плохого мне не делал, а к тем, кто мне не делает ничего плохого, я отношусь хорошо. Он популяризирует спорт, имеет большой вес в медиа. Я бы даже сказал, что популяризует любой вид спорта, к которому прикасается, — сказал Коростелев «Матч ТВ».