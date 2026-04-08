Коростелев оценил мнение о том, что Большунов сильнейший лыжник в России

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил мнение о том, что Александр Большунов сильнейший в России.

– Сейчас был этап в Кировске, где ты уступил Большунову в очной борьбе. С чем это связано?

– Если брать язык фактов, то в этом году так получилось, да. Не знаю, с чем это связать. Если брать российскую часть сезона, то у меня получилось хорошее начало. Я там из пяти гонок не проиграл ни одной до отъезда. Потом после приезда Саша подготовился лучше и там выиграл он.

– Тот же Дмитрий Губерниев говорил, что Большунов сильнейший российский лыжник. Ты согласен?

– Это субъективное мнение. У каждого своя правда.

– Не обидно?

– Нет. Саша по медалям сейчас является неповторимым спортсменом. Это мнение имеет место. Почему нет? – рассказал Коростелев.