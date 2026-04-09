Коростелев оценил вклад Вяльбе в развитие лыжного спорта

Коростелев о Вяльбе: «Все, чего на данный момент добилась сборная России – это практически полностью ее заслуга»
Российский лыжник, призер Кубка мира Савелий Коростелев заявил, что Елена Вяльбе внесла колоссальный вклад в развитие лыжных гонок в России.
В мае Вяльбе покинет пост Федерации главы лыжных гонок России (ФЛГР), который занимала с 2010 года. Объединенную федерацию лыжных видов спорта России возглавит депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
– На ваш взгляд, какой руководитель Елена Валерьевна?
– И кнут, и пряник – это идеальное описание. Она применяет их 50 на 50.
– Какой вклад она внесла в развитие лыжных гонок в России?
– В любом случае, ее вклад весомый, колоссальный. Все, что на данный момент добилась сборная России, – это практически полностью ее заслуга, – сказал Коростелев.
Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»
Ламбьязе станет главным гоночным инженером «Макларена», но не займет место Стеллы (Sky Sports)
