Коростелев о призовых за международные старты: «Надо еще найти способ, как получить эти деньги»

Российский лыжник Савелий Коростелев сообщил, что пока не смог получить призовые за выступления на международной арене.

Коростелеву не выплатили призовые за международные старты
В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на Кубке мира и Олимпийских играх. На его счету бронза этапа Кубка мира в Лахти.

– В прессе писали, что за сезон вы заработали более 33 тысяч евро. На что потратили или планируете их потратить?

– Начнем с того, что эти деньги надо получить. Такая ситуация сложилась не из-за меня и не из-за FIS. Надо найти способ, как их получить, а потом решать, что с ними сделать, – сказал лыжник.

