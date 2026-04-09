Коростелеву не выплатили призовые за международные старты

Российский лыжник Савелий Коростелев сообщил, что пока не смог получить призовые за выступления на международной арене.

В сезоне-2025/26 Коростелев в нейтральном статусе выступал на Кубке мира и Олимпийских играх. На его счету бронза этапа Кубка мира в Лахти.

– В прессе писали, что за сезон вы заработали более 33 тысяч евро. На что потратили или планируете их потратить?

– Начнем с того, что эти деньги надо получить. Такая ситуация сложилась не из-за меня и не из-за FIS. Надо найти способ, как их получить, а потом решать, что с ними сделать, – сказал лыжник.