Лыжник Волков пропустит масс‑старт на 70 км на чемпионате России

Лыжник Волков из‑за болезни пропустит масс‑старт на 70 км на чемпионате России в Мончегорске

Лыжник Сергей Волков сообщил, что из‑за болезни пропустит масс‑старт на 70 км классическим стилем в рамках ФосАгро чемпионата России по лыжным гонкам.

Гонка пройдет в воскресенье, 12 апреля, в Мончегорске.

— Проснулся с больным горлом и не приму участие в ЧР на 70 км, — написал Волков в Telegram‑канале.

Эта гонка станет заключительным стартом в рамках чемпионата России. Днем ранее в Апатитах 50 км «классикой» пробегут женщины.

