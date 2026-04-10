Лыжник Волков пропустит масс‑старт на 70 км на чемпионате России

Лыжник Сергей Волков сообщил, что из‑за болезни пропустит масс‑старт на 70 км классическим стилем в рамках ФосАгро чемпионата России по лыжным гонкам.

Гонка пройдет в воскресенье, 12 апреля, в Мончегорске.

— Проснулся с больным горлом и не приму участие в ЧР на 70 км, — написал Волков в Telegram‑канале.

Эта гонка станет заключительным стартом в рамках чемпионата России. Днем ранее в Апатитах 50 км «классикой» пробегут женщины.