Назван идеальный для России кандидат на пост главы IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильевм поделился мнением о возвращения российских спортсменов к выступлениям на международных соревнованиях.

— В биатлоне мы будем возвращены последними. К сожалению, в IBU собрались ярые русофобы, которые даже не спортсменов, а все русское ненавидят. Чтобы что-то поменялось, должен пройти конгресс в сентябре. Для него нужно подготовить хорошую почву, чтобы все прошло в правильном русле: надо ездить по странам и разговаривать с единомышленниками. Должны быть правильные кандидаты. Хорошо, если бы это были уважаемые в прошлом спортсмены. Идеальный кандидат для нас — Бьорндален. Это человек, который живет в Белоруссии и знает реальную обстановку, что происходит и в России, и в Белоруссии. Он — компромиссная фигура, потому что уважаем как на Западе, так и у нас. Если бы он выставил свою кандидатуру, то было бы очень здорово, — цитирует Васильева Sport24.

2 марта 2022 года российские и белорусские биатлонисты лишились возможности выступать в международных турнирах под эгидой IBU.

По рекомендациям МОК, спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях, но под нейтральными флагами.