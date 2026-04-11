Горнолыжник Александр Хорошилов объявил о завершении карьеры

Российский горнолыжник Александр Хорошилов объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает федерация горнолыжного спорта РФ.

Заключительным стартом для 42-летнего спортсмена стал слалом на турнире профессионалов «Серия PRO» в Кировске. Эти соревнования Хорошилов завершил победой.

За спортивную карьеру он одержал одну победу на этапе Кубка мира в слаломе — это произошло в январе 2015 года в австрийском Шладминге. Кроме того, на его счету девять бронзовых наград этапов Кубка мира.

В 2017 году Хорошилов занял пятое место в слаломе на чемпионате мира. Этот результат остается лучшим для российских горнолыжников в истории турнира.