Слепцова: «Была в шоке, когда Кузьмина сказала, что возвращается и поедет на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова заявила, что ее шокировало возвращение словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой на Кубок мира.

Кузьмина прерывала спортивную карьеру на четыре года, но вернулась, чтобы принять участие в Олимпиаде-2026.

– На Олимпиаде выступала Анастасия Кузьмина. Ей 41, вы младше. Как относитесь к ее желанию выступать в таком возрасте?

– Меня это не то что удивляет, я была в шоке, когда она сказала, что возвращается и ещё поедет на Олимпиаду. Сколько в ней сил, энергии! Просто невозможно! Мы с ней виделись на Олимпиаде, немножко поговорили.

Но у нее же была цель – пробежать с сыном на Играх. К сожалению, не получилось. У нее была такая мотивация, а у меня ее нет.

– То есть вы не можете себе представить, что вернетесь?

– Нет, вообще нет! Когда поняла, что через неделю завершу карьеру, выдохнула: «Господи! Я больше сюда не вернусь», ха-ха, – сказала Слепцова.