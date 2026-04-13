Лыжница Непряева рассказала о первых сложностях международных стартов
Российская лыжница Дарья Непряева столкнулась с неожиданными сложностями на первых международных стартах. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
В прошедшем сезоне Непряева и Савелий Коростелев выступили на этапах Кубка мира и Олимпиаде.
"Мы реально как будто такие первооткрыватели были с Савелием. Например, приехали туда за день до старта - а получается, что нужно готовить лыжи без фтора, - сказала Непряева. - Да мы этого ничего никогда в жизни не делали. Это и для сервиса было тяжело, и для нас тяжело - там свои совсем другие для нас правила". "Лыжи там нужно приносить за 20 минут до старта уже готовыми - это тоже для нас новое. И вот так мы постепенно всему этому учились, учились. Сейчас для нас это уже обыденность, а вот когда мы только приехали, было тяжело", - подчеркнула она.