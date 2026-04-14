Сборная Норвегии по биатлону осталась без тренера

Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону
Эгиль Кристиансен покидает мужскую сборную Норвегии спустя 10 лет работы.
Тренер Эгиль Кристиансен завершил работу с мужской сборной Норвегии по биатлону после 10 лет сотрудничества.
60-летний специалист уже получил несколько новых предложений.
«Пока рано об этом говорить. Было несколько запросов, но только недавно окончательно прояснилось, что я не продолжу работу со сборной (Норвегии) по биатлону, поэтому сейчас мне особо нечего сказать. Пока все немного висит в воздухе», — прокомментировал Кристиансен.
Ранее стало известно, новым главным тренером норвежской мужской команды стал Патрик Оберэггер, в его штаб вошел нынешний тренер резервной сборной Андерс Эвербю.
