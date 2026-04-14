Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о скандале с картами

Жюлия Симон про дело о мошенничестве: это станет частью моей истории.

Трехкратная олимпийская чемпионка Милана-2026 Жюлия Симон рассказала, как на нее повлиял скандал из-за дела о мошенничестве с банковскими картами.

Судебное разбирательство в отношении Симон завершилось в октябре 2025 года обвинительным приговором: она была признана виновной в незаконном использовании карт своих коллег по сборной. Симон получила три месяца тюремного заключения условно и штраф в размере 15 000 евро. Кроме того, она была дисквалифицирована на один месяц в начале сезона-2025/26.

— Было очень тяжело. Но меня хорошо поддерживали. Тренеры всегда были рядом. Когда я возобновила тренировки самостоятельно, в индивидуальном режиме, меня все равно направляли в том, что мне нужно было делать. Я прожила это как в туннеле: у меня была цель, и я хотела дойти до конца. Я сказала себе: «Лучшим ответом будет выступление на трассе, на Олимпийских играх».

Конечно, были моменты, когда психологически приходилось очень туго. Возможно, да, иногда я задавалась вопросом, стоит ли продолжать заниматься биатлоном, стоит ли оставаться под прицелом СМИ. Но на самом деле я слишком люблю то, что делаю, я слишком люблю свой спорт. Это то, что меня по-настоящему вдохновляет. У меня была цель, и я полностью погрузилась в нее, продолжая работать над собой. Поездка на Олимпиаду была тем, что действительно давало мне силы.

У нас был уговор с Жан-Полем Джакино, моим тренером по стрельбе. Частью нашего пакта было завоевание олимпийского золота в личной гонке — титула, которого мне не хватало. Со своей стороны, я также хотела победы в женской эстафете, потому что мы дважды были чемпионками мира. Думаю, это был лучший способ показать наше доминирование в женском биатлоне. И теперь, когда Игры позади, я говорю себе: да, это было невероятно. Потому что взять еще и золотую медаль в смешанной эстафете плюс серебро в масс-старте — это просто почти несбыточная мечта. Это было действительно безумие.

— Вы не жалеете, что не пошли на примирение, которое могло бы помочь избежать суда?

— Мы могли бы до этого не доводить. Но были сделаны определенные вещи, из-за которых все сложилось именно так. Ситуация такова, какая она есть. С «если» можно переиграть что угодно. Я получила свои санкции, отбыла наказание, и теперь мы пошли дальше. И я думаю, мы доказали это силой нашего коллектива на протяжении всей зимы. Будь то эстафеты или личные гонки, мы провели сильнейший сезон за многие годы. Ответы были даны результатами, и теперь нужно двигаться вперед. Я считаю, это самое важное на сегодняшний день.

— Не боитесь ли вы, что это дело будет преследовать вас на протяжении всей карьеры?

— Безусловно, это станет частью моей истории. Всегда найдутся люди, которые будут ворошить прошлое, особенно в соцсетях. Посмотрим, как долго это продлится. Для широкой публики это все в новинку, но для нас эта история тянется уже четыре года, так что мы, возможно, перелистнули эту страницу быстрее. У нас есть желание двигаться вперед.

— Жюстин Бреза-Буше упоминала об угрозах, полученных в соцсетях. У вас было то же самое?

— Конечно, были вещи, которые тяжело читать: угрозы расправы, критика. Но на самом деле мы и раньше сталкивались с подобным из-за ставочников. Думаю, это явление более глобальное, чем наши личные проблемы. Таковы соцсети. Людям легко комментировать, критиковать, слать угрозы. Я думаю, в будущем это станет еще большей проблемой, и молодежь нужно к этому готовить. Но, разумеется, тяжело пришлось обеим сторонам, — сказала Симон.