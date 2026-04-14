Коростелев оценил свои шансы против Клебо

Участник Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российский лыжник Савелий Коростелёв заявил, что на данный момент форма не позволяет ему конкурировать с 11-кратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Пока что я не готов с ним соперничать, но сделаю всё, что от меня зависит, в ближайшие годы, чтобы достичь его уровня. Как минимум постараться», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Коростелёв получил нейтральный статус в декабре 2025 и в том же месяце дебютировал на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. На этапе в Лахти (Финляндия) он выиграл бронзовую медаль в гонке 10 км классикой.