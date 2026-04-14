$76.2589.14

Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»

Sports.ru

Дмитрий Васильев: "В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией"
© Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) игнорирует юридические риски, не допуская россиян.

«Федерации, которые возглавляют умные руководители, постарались каким-то образом побыстрее вернуть наших спортсменов. Кто-то в нейтральном статусе, а World Aquatics — в полноценном. Ведь любой подобный вердикт CAS можно будет использовать как основание для подачи встречного иска к международным федерациям и получения огромных компенсаций. А, например, в Международном союзе биатлонистов (IBU) сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться», — сказал Васильев.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости