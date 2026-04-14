Дмитрий Васильев: «В IBU сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться»
Васильев: русофобия в IBU обернется для федерации исками на огромные компенсации.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) игнорирует юридические риски, не допуская россиян.
«Федерации, которые возглавляют умные руководители, постарались каким-то образом побыстрее вернуть наших спортсменов. Кто-то в нейтральном статусе, а World Aquatics — в полноценном. Ведь любой подобный вердикт CAS можно будет использовать как основание для подачи встречного иска к международным федерациям и получения огромных компенсаций. А, например, в Международном союзе биатлонистов (IBU) сидят люди, ослепленные дремучей русофобией, и они не понимают последствий того, чем для них все может завершиться», — сказал Васильев.
