Экс-главу IBU лишили почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии

Экс-глава IBU Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии.

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг лишен почетного членства в Союзе биатлонистов Норвегии.

Об этом сообщает Dagbladet.

В апреле 2024 года Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU (1993–2018). Настаивая на полном оправдании, норвежский функционер обжаловал вердикт в Апелляционном суде, который в сентябре 2025-го сократил срок наказания на 1 месяц.

Позже Бессеберг также подал апелляцию в Верховный суд Норвегии, но в декабре 2025-го стало известно, что он не станет рассматривать дело.

«Почетное членство должно отражать ценности, которые отстаивает норвежский биатлон, и мы не можем игнорировать то, что было установлено судом», – заявил президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

