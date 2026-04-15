Победительница Кубка России не вошла в предварительный состав сборной России

Победительница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова не вошла в предварительный состав национальной сборной на сезон-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Ранее ТАСС сообщал, что спортсменка стала победительницей общего зачета Кубка России, она также является победительницей и призером чемпионата страны.

В предварительный состав сборной вошел трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который будет тренироваться в группе Юрия Бородавко. В группу Егора Сорина вошли участники Олимпийских игр 2026 года в Италии Дарья Непряева и Савелий Коростелев.