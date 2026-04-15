«Цель на ближайшие четыре года — Олимпиада во Франции». Лыжник Волков рассказал, почему вышел из сборной России

Лыжник Сергей Волков рассказал, почему принял решение выйти из состава сборной России.

В среду Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила проект состава сборной страны на сезон‑2026/27. Волкова в списке не оказалось.

— Сегодня опубликован проект состава сборной команды России, в котором вы не найдете мою фамилию. Чуть больше месяца назад я принял непростое решение отказаться от централизованной подготовки на следующий сезон. Причина? Стартует новый олимпийский цикл, в начале которого я хочу получить больше свободы в тренировочном процессе, чем могу позволить себе, являясь частью одной из тренировочных групп. Постолимпийский сезон — время риска, время экспериментов. Концовка этого сезона действительно вышла неудачной, но по объективным причинам. Оценивая его целиком, я вижу, что достиг многих задач, поставленных перед собой прошлой весной. Читая этот текст, у вас наверняка появятся вопросы, где и с кем я буду готовиться. Но обо всём по порядку. Для начала обозначим цель на ближайшие 4 года — Олимпийские игры в Франции, и начнем движение, — написал Волков в своем Telegram‑канале.

Российские спортсмены с 2025 года могут выступать на турнирах под эгидой FIS в нейтральном статусе.

