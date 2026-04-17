Панжинский раскрыл, что могло бы примирить Вяльбе и Губерниева

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, работая в одной команде, могли бы свернуть горы.

— Я в большей степени на стороне Елены Валерьевны. Вяльбе правильно делает, что ушла в позицию "собаки лают, караван идет". Хотя от Дмитрия есть объективные доводы. Но нет ни одной федерации, где нет проблем. Да, он хочет помочь развитию спорта в России. И если бы он вошел в единую команду с Еленой Валерьевной, это было бы сильно. Могли бы горы свернуть с его ресурсами. Но, к сожалению, они в состоянии конфронтации, — сказал Панжинский.

Ранее стало известно, что Дмитрий Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. В четверг Губерниев в своем Telegram-канале анонсировал, что скоро будут объединены его силы с Вяльбе при участии Свищева для работы с лыжными видами спорта.

На международных соревнованиях российские спортсмены имеют право участвовать только в нейтральном статусе.