Российская лыжница рассказала о бессмысленности нейтрального статуса

Российская лыжница рассказала о бессмысленности получения нейтрального статуса
Российская лыжница Екатерина Булычева высказалась о возможном получении нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях. Об этом сообщает Sport24.
Спортсменка отметила, что сейчас не видит в этом смысла.
«Я еще не настолько стабильна и сильна. Мне нужно в России для начала быть таковой и показывать высокие результаты», — заявила Булычева.
25-летняя спортсменка в минувшем сезоне стала второй в командном спринте на Кубке России, а на чемпионате страны взяла серебро в женской и смешанных эстафетах. Кроме того, она стала третьей в масс-старте на 50 километров.
На данный момент нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях получили два представителя сборной России по лыжным гонкам. Это Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
