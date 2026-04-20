Чемпионка ОИ оценила размер олимпийской пенсии

Двукратная победительница Игр по биатлону Светлана Ишмуратова оценила размер олимпийской пенсии в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Sport24.

Бывшая спортсменка назвала эту сумму хорошей для себя.

«У кого-то в регионах, да и в Москве это целая зарплата, на которую живет семья», — заявила Ишмуратова.

Она также высказалась о критике размера олимпийской пенсии.

«Не стоит жаловаться на то, что у тебя есть. Я благодарна всему, особенно когда тебе помогают и что-то для тебя делают», — добавила Ишмуратова.

Ранее размер своей пенсии оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он отметил, что получает 52 тысячи в месяц, и счел эту сумму недостаточной.