Губерниев прокомментировал отношения между Коростелевым и Большуновым

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что лыжники Савелий Коростелев и Александр Большунов никогда не будут друзьями, но между ними остается уважение друг к другу, поэтому их напряженные отношения — это нормально.

© Матч ТВ

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Пекина, Коростелев на Олимпиаде‑2026 выступал в нейтральном статусе.

— Между Коростелевым и Большуновым видны натянутые отношения.

— А они разве должны быть не разлей вода? Это два хороших спортсмена. Почему Савелий должен любить Александра? Это соперник, великий лыжник, к которому хочется тянуться, обыграть его. Поэтому чего они должны обниматься?

— То есть колкости в СМИ — нормально?

— Это замечательно. Все средства хороши в рамках дозволенного. Это и троллинг, и возможность подковырнуть. И болельщикам хорошо. Может, эти высказывания будут заводить оппонента, а может, делать слабее. Согласитесь, если бы все были такие мягкие и пушистые, было бы неинтересно. Большунов и Коростелев никогда не будут друзьями, но они с уважением относятся друг к другу как соперники, — сказал Губерниев «Матч ТВ».