Олимпийская чемпионка поделилась своим мнением об работе Вяльбе

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась своим мнением об работе главы Федерации лыжных видов спорта России Елены Вяльбе.

© ОКР

«На данный момент Елена Вяльбе – это лучший руководитель. Профессионал, который прошёл путь становления от спортсменки до функционера. Елена Валерьевна знает этот вид спорта до мелочей, болеет за него всей душой» - сказала Зайцева.

Елена Вяльбе – трёхкратная олимпийская чемпионка в эстафете и четырнадцатикратная чемпионка мира. Она пять раз за карьеру выиграла Кубок мира в общем зачёте. На её счету 45 побед на этапах Кубка мира.

С 2004 по 2010 года была вице-президентом Федерации лыжных гонок России. В июне 2010 года была избрана президентом лыжной федерации. После этого Вяльбе четыре раза переизбиралась главой ФЛГР на безальтернативной основе. С 2020 по 2026 года возглавляла Ассоциацию лыжных видов спорта России.

В марте нынешнего года стало известно о планах объединить в России федерации лыжных видов спорта в одну организацию. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Процесс объединения начался в нынешнем месяце.

Сама Вяльбе заявила, что не будет возглавлять новую организацию. По её словам, главой федерации может стать один из депутатов Государственной думы РФ. Среди возможных кандидатов находится и Дмитрий Свищёв.