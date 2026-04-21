Чемпионка России по лыжным гонкам Наталья Крамаренко высказалась о непопадании в лыжную сборную России в следующем сезоне.

– Наташа, когда ты узнала, что в составе на следующий сезон тебя не будет?

– На финале Кубка России. Там и сказали, что рассчитывать не на что, меня точно в национальной команде не будет. Это обидно и несправедливо. Меня четвёртый год подряд не берут, хотя я выполняю все критерии. Уже иммунитет выработался. Бессмысленно обсуждать это решение при двойных стандартах.

– А тренеры сборной, руководство федерации как-то объясняют своё решение?

– Да никак не объясняют. Просто говорят – она не потянет. Правильно говорит мой тренер Наталья Михайловна Торбеева – а вы знаете, как она тренируется, что делает? Нет. Но вердикт уже вынесен. Никто из тренеров сборной не выражает желания со мной поработать.

– Ты сама ещё хочешь в сборную?

– Сложный вопрос. Конечно, было бы интересно поработать на таком уровне, но когда тебе прямо говорят, что не хотят видеть в команде, зачем туда рваться? Честно, за четыре года я смирилась. Глупо обижаться, раз у меня такие результаты сейчас. В прошлом сезоне Елена Валерьевна Вяльбе говорила Наталье Михайловне, что мы с Машей (сестра-близнец Натальи. — Прим. «Чемпионата») ещё сырые и рано в сборную, — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.