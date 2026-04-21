В IBU ответили, изменят ли позицию по российским биатлонистам

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что позиция организации по допуску российских биатлонистов все еще не изменилась. Его слова приводит Sport24.

«Позиция IBU по допуску российских биатлонистов и выдаче им нейтральных статусов не изменилась. По тому, что должно произойти для смены нашей позиции, тоже нет изменений», — подчеркнул он.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В конце марте 2026 года Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону.