Крамаренко объяснила, почему не будет подавать запрос на нейтральный статус

Чемпионка России по лыжным гонкам Наталья Крамаренко рассказала, что очень хотела бы попробовать свои силы на международных стартах, а также почему не планирует подавать запрос на нейтральный статус.

— Очень хочется попасть на Кубок мира! Ну или хотя бы на молодёжный чемпионат мира – у меня же последний год в этой категории остаётся. Попробовать свои силы на международном уровне.

– Будешь подавать на нейтральный статус?

– Я хорошенько подумаю над этим вопросом. Если критерии не поменяются, тогда и смысла особого не будет. Практически всем, кто подавал, пришёл отказ. У меня ведь нет допинг-тестов, которые были сданы по заказу международной федерации. А уже на этом основании отказывали. Надеюсь на то, что либо критерии как-то поменяют, либо допустят уже без ограничений, — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.