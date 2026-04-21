Норвежец Хедегарт заявил, что не вернется в биатлон

Двукратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Эйнар Хедегарт заявил, что не вернётся в биатлон. Спортсмену не смогли предложить место в основе сборной Норвегии по биатлону.

«Я разочарован, но был к этому готов. Получил довольно позитивные сигналы от многих людей, с которыми общался, и возлагал надежды, но, к сожалению, они так и не оправдались. Хочу добавить, что у меня был хороший диалог с биатлонной ассоциацией. Они провели тщательную оценку, но не смогли предложить место в элитном составе, предложив место в резервной команде. В свою очередь, ясно дал понять, что мне это не нужно, что хочу быть в элите. Теперь следующая цель — преуспеть в лыжных гонках, хорошо выступить в спринте свободным и классическим стилями, а в долгосрочной перспективе стать хорошим универсальным лыжником», — приводит слова Хедегарта VG.