Коростелев: никто не вспомнит, что иностранцы побеждали без россиян

Российский лыжник, призёр этапа Кубка мира Савелий Коростелев заявил, что в будущем никто не вспомнит, что иностранные спортсмены побеждали без россиян, передает РИА Новости.

«Через десять лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов. Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.