Клебо назвали лучшим лыжником в истории

Серебряный призер Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский заявил, что 11-кратный чемпион ОИ норвежский лыжник Йоханнес Клебо является лучшим в истории этого вида спорта. Его слова передает РИА Новости.

«Однозначно, Йоханнес Клебо — лучший лыжник в истории. И дело не в том, что он берет шесть золотых на чемпионате мира, а через год — на Олимпиаде. Он невероятный гений. Бьет все рекорды и продолжает находить мотивацию. Может месяцами не видеться с близкими, с невестой, чтобы не заразиться. До мозга костей профессионал», — сказал Панжинский.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Клебо завоевал 11-ю золотую медаль. После восьмой золотой награды ОИ норвежец сравнялся по количеству побед с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

С 2022 года российские лыжники были отстранены от международных турниров. В конце 2025 года первыми из россиян нейтральный статус получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лыжники стали единственными представителями страны на Олимпиаде-2026 в своем виде и не смогли завоевать медали.