Лыжница Багиян: иностранные паралимпийцы скованы политикой

Иностранные паралимпийцы сталкиваются с политическими ограничениями в общении на международных соревнованиях. Такое мнение в интервью ТАСС высказала российская лыжница Анастасия Багиян.

Чешские спортсмены отказались фотографироваться с россиянами на пьедестале Паралимпиады-2026 в Италии. Ставшие вторыми лыжница Симона Бубеничкова и спортсмен-ведущий Давид Шрутек отказались от совместного фото с чемпионкой Игр Багиян и спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным.

"Думаю, этот случай замешан на какой-то политической подоплеке. Ведь "за кулисами" мы друг друга поздравляли и нормально пообщались, а вот на людях, под пристальным взглядом прессы, получается, спортсмены не могут себя вести вольно, как хотят. Думаю, можно вывод сделать, что ими просто руководят. Получается, что в некоторых странах атлетам попросту говорят: с этими общайся и снимайся, а с этими не стоит", - сказала Багиян.

Багиян 24 года, она стала трехкратной чемпионкой на Паралимпиаде в Италии. На Играх лыжница выступала в категории спортсменов с нарушением зрения. Также Багиян бронзовый призер чемпионата мира (2022), трехкратная чемпионка России и пятикратная победительница кубка страны.