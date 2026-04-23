Губерниев оценил выдвижение Элиаша на пост главы FIS

Губерниев о выдвижении Элиаша на пост главы FIS: «Это хороший знак, что поступательное движение по допуску российских лыж продолжится»
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком выдвижение действующего главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша на предстоящие выборы.
Элиаш выдвинул свою кандидатуру от Грузии. Также на пост главы FIS претендуют еще четыре кандидата: Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания).
Выборы пройдут на конгрессе FIS 11 июня в Белграде. Элиаш занимает пост с 2021 года.
«Как минимум хуже не будет. Элиаш – это человек, который немножко за то, чтобы российские спортсмены выступали. FIS – за, в отличие от IBU. Здесь даже получается преодолеть определенное норвежское вето. Коростелев и Непряева даже выступали в Норвегии. Элиаш – это хороший знак, что поступательное движение по поводу допуска российских лыж продолжится. Грузия в этом смысле поступает правильно. Будем желать успеха грузинским лыжникам и прыгунам. Лед двигается, но еще далековато до того, чтобы река вскрылась и наступила весна», – отметил Губерниев.
Сборную Саудовской Аравии за 2 месяца до ЧМ возглавил экс-тренер «Панатинаикоса» и «Аль-Халиджа» Донис. Контракт с Ренаром расторгнут
Джику про 11-метровые в матчах «Спартака» и «Зенита»: «Можно просто делать навесы на руки, не пытаться играть и давать за это пенальти»
«Спартак» лишился шансов на чемпионство. Красно-белые не выигрывают РПЛ с 2017 года
Сборную Саудовской Аравии за 2 месяца до ЧМ возглавил экс-тренер «Панатинаикоса» и «Аль-Халиджа» Донис. Контракт с Ренаром расторгнут
Джику про 11-метровые в матчах «Спартака» и «Зенита»: «Можно просто делать навесы на руки, не пытаться играть и давать за это пенальти»
«Спартак» лишился шансов на чемпионство. Красно-белые не выигрывают РПЛ с 2017 года