Губерниев оценил выдвижение Элиаша на пост главы FIS

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком выдвижение действующего главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша на предстоящие выборы.

Элиаш выдвинул свою кандидатуру от Грузии. Также на пост главы FIS претендуют еще четыре кандидата: Александр Оспельт (Лихтенштейн), Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания).

Выборы пройдут на конгрессе FIS 11 июня в Белграде. Элиаш занимает пост с 2021 года.