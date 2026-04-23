Двукратный олимпийский чемпион получил место в сборной Норвегии по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион в лыжах Эйнар Хедегарт получил место в сборной Норвегии по биатлону
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эйнар Хедегарт получил место в сборной Норвегии по биатлону.
Ранее Хедегарт заявлял, что вернется в биатлон, если его возьмут в основную сборную. По словам лыжника, ему предлагали место только в резерве.
«Когда появилась возможность более тщательно все обдумать, и мы прояснили самые важные моменты, мне показалось правильным двигаться вперед к моей мечте – сосредоточиться на биатлоне. Теперь я получил предложение, которое дает мне все необходимое для дальнейшего развития», – сказал спортсмен.
В пресс-релизе Союза биатлонистов Норвегии уточняется, что Хедегарт получил место в резервной команде, но сможет тесно сотрудничать с тренером основной сборной Андерсом Эвербю и готовиться по программе для элитного уровня.
«Я чувствовал себя немного сломленным, но быстро понял, что не стоит полностью отказываться от борьбы. Когда мы нашли хорошие решения в отношении тренерского штаба и программы подготовки, мне стало ясно, что это инвестиция, в которую я верю», – отметил Хедегарт.
