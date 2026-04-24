Выяснилось, кто возглавит мужскую сборную России по биатлону

Андрей Падин возглавит мужскую сборную России по биатлону

Чемпионат.comиещё 4

58-летний специалист Андрей Падин станет старшим тренером мужской сборной России по биатлону. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила пресс-служба СБР. Его кандидатуру во главе команды А должно будет утвердить министерство спорта страны. Соответствующее решение было принято исполкомом тренерского совета СБР.

© Чемпионат

Под руководством Падина будут готовиться Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Алексей Вагин, Юрий Иванов и Даниил Сгибнев. Группой «Б» российских биатлонистов будет руководить Сергей Башкиров, который займётся подготовкой Даниила Усова, Романа Канаровского, Тимофея Грехова, Михаила Куприна, Алексея Матвеева, Егора Соломенникова и Николая Алексеева.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости